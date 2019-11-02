2019-11-02T10:46:48+03:00
Общество

В Калининградской области водителей массово проверят на трезвость

Профилактическое мероприятие ГИБДД проходит до 4 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: УГИБДД Калининградской области
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Госавтоинспекция Калининградской области проводит в эти выходные дни (до 4 ноября) массовую проверку водителей на трезвость. О профилактическом мероприятии «Контроль трезвости» сообщается на страничке регионального ГИБДД в Инстаграме.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление транспортным средством, водителем, в состоянии опьянения, влечет наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. с лишением права управления от 1,5 до 2 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону 552-811

ИСТОЧНИК KP.RU

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