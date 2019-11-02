2019-11-02T11:08:24+03:00
Общество

В Калининграде наградили лучших социальных предпринимателей

В слете представителей регионального соцбизнеса приняли участие более 150 человек
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Первый слет социальных предпринимателей прошел в Калининградской области – участвовало более 150 человек – самых активных представителей социального бизнеса нашего региона.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что сейчас в регионе в этой сфере насчитывается около 400 компаний, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций.

Как отметил зампредседателя правительства Гарри Гольдман, тренд на развитие социального предпринимательства есть во всем мире.

Системную поддержку таких проектов оказывает Центр поддержки предпринимательства Калининградской области.

Слет завершился награждением самых ярких и эффективных проектов 2019 года в сфере социального предпринимательства. Победители были определены в десяти номинациях.

Например, лучшим проектом социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации стала компания Observer Russia за производство кресло-колясок с электроприводом «Обсервер стандарт». Олег Пауков с проектом «Зеленое дело» был отмечен как лучший проект соцпредпринимательства в сфере экологии. Других победителей смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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