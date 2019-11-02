Каратисты из Калининграда завоевали шесть медалей всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-02T11:29:33+03:00

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Санкт-Петербург принял престижный всероссийский турнир «Медный всадник» по карате-киокусинкай среди взрослых, юниоров и детей, собрав больше тысячи спортсменов.

Призовые места сумели занять и воспитанники калининградских спортшкол. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в активе бойцов Михаила Полюховича и Алибека Гаджикурбанова из региональной комплексной школы ДОСААФ и клуба «Самурай» три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали: Намиг Бабаев, Матвей Морской, Руслан Коваль. Серебро у Никиты Шнявена, а бронзовые медали взяли Никита Масликов и Александр Кравцов.

В минспорта отметили, что в ближайшее время наши бойцы выступят на ряде международных соревнований, в том числе кубке Европы в Минске, а также на первенстве Северо-Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU