2019-11-02T11:29:33+03:00
Спорт

Каратисты из Калининграда завоевали шесть медалей всероссийского турнира

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург принял престижный всероссийский турнир «Медный всадник» по карате-киокусинкай среди взрослых, юниоров и детей, собрав больше тысячи спортсменов.

Призовые места сумели занять и воспитанники калининградских спортшкол. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в активе бойцов Михаила Полюховича и Алибека Гаджикурбанова из региональной комплексной школы ДОСААФ и клуба «Самурай» три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали: Намиг Бабаев, Матвей Морской, Руслан Коваль. Серебро у Никиты Шнявена, а бронзовые медали взяли Никита Масликов и Александр Кравцов.

В минспорта отметили, что в ближайшее время наши бойцы выступят на ряде международных соревнований, в том числе кубке Европы в Минске, а также на первенстве Северо-Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителей Калининграда собирают письма и фотографии родственников-фронтовиков
В Озерске проходит второй этап регионального Фестиваля национальных культур
Калининградец по ночам сливал топливо с припаркованных автомобилей в Балтийске
Житель Светлого напал на прохожего и сломал ему палец
Концерт и выставка: Как в Калининграде отметят День народного единства
В Калининграде наградили лучших социальных предпринимателей
В Калининградской области водителей массово проверят на трезвость
В Калининграде ночью эвакуировали жильцов из горящего дома на улице Клавы Назаровой
Власти Зеленоградска намерены ограничить популяцию городских кошек
Житель Балтийска получил 9,5 года за продажу 1 грамма амфетамина
Калининградка отсудила ущерб за падение стены на ее машину
Врачи в поликлиниках Калининграда получают до 60 тысяч рублей в месяц
Уборку улиц в Калининграде планируют проводить круглосуточно
Рольбинов: Участок Приморского кольца до Янтарного можно построить за три года
Транспортные полицейские задержали 22-летнего калининградца с 7 гр. марихуаны
В обращение выпустили марку, посвященную фронтовику, который жил в Калининграде
В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли задержать похитителей дорожного знака
Бывший начальник транспортной милиции подозревается в подготовке убийства