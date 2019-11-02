2019-11-02T13:22:02+03:00
Досуг

Концерт и выставка: Как в Калининграде отметят День народного единства

Мероприятия намечены на эти выходные
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Праздновать начинают в субботу 2 ноября. На улице профессора Баранова начинает работу фестиваль народного творчества.

Программа праздника:

12.00 – 15.00 - Фестиваль народного творчества, концертная программа (ул. профессора Баранова)

12.00 - флешмоб «Мы едины»;

12.00 – 17.00 – выступление калининградских коллективов;

17.00 - выступление группы «Черные береты».

Уже в воскресенье Фестиваль народного творчества продолжится. Запланировано выступление представителей национально-культурных автономий.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, сегодня в 12:00 состоится открытие выставки исторических костюмов из разных регионов России «Надень народное». Гостей ждут в музее истории города «Фридландские ворота» (ул.Дзержинского, 30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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