Концерт и выставка: Как в Калининграде отметят День народного единства
В Калининграде пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Праздновать начинают в субботу 2 ноября. На улице профессора Баранова начинает работу фестиваль народного творчества.
Программа праздника:
12.00 – 15.00 - Фестиваль народного творчества, концертная программа (ул. профессора Баранова)
12.00 - флешмоб «Мы едины»;
12.00 – 17.00 – выступление калининградских коллективов;
17.00 - выступление группы «Черные береты».
Уже в воскресенье Фестиваль народного творчества продолжится. Запланировано выступление представителей национально-культурных автономий.
Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, сегодня в 12:00 состоится открытие выставки исторических костюмов из разных регионов России «Надень народное». Гостей ждут в музее истории города «Фридландские ворота» (ул.Дзержинского, 30).
ИСТОЧНИК KP.RU