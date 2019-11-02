2019-11-02T13:48:01+03:00
Происшествия

Житель Светлого напал на прохожего и сломал ему палец

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель городка Светлого средь бела дня пристал к прохожему, затеял скандал и ударил 50-летнего мужчину ногой по руке.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, при этом он сломал ему палец на правой руке.

Отмечается, что у нападавшего не было каких-либо явных причин проявлять агрессию и силу.

Участковые полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 33-летний местный житель.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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