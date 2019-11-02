2019-11-02T14:24:59+03:00
Происшествия

Калининградец по ночам сливал топливо с припаркованных автомобилей в Балтийске

Полицейские задержали мужчину
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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Подозрительного мужчину, который ночью крутился возле машин, припаркованных во дворе дома на проспекте Ленина в Балтийске, заметили местные жители. Внимание горожан привлекло то, что мужчина носил с собой пластиковые бутылки и шланг.

На место незамедлительно выехала следственная-оперативная группа. Как оказалось, не зря.

- Выяснилось, что незнакомец успел опустошить несколько баков в припаркованных автомобилях. В тот момент, когда мужчина был задержан, в его машине было найдено 62 литра дизельного топлива в пластиковых емкостях. Мужчина для своих злых умыслов приезжал специально из Калининграда в Балтийск, видимо потому что в этом городе его не знали. Приезжал в основном в темное время суток, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Оперативники изъяли легковой автомобиль, на котором злоумышленник приехал из Калининграда в Балтийск.

Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к другим аналогичным случаям, произошедшим в Калининграде и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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