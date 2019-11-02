В Озерске проходит второй этап регионального Фестиваля национальных культур

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-02T14:37:47+03:00

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В субботу 2 ноября в Озерске проходит второй этап областного фестиваля национальных культур «В единстве народов – сила России». Гостей ждут в культурно-досуговом центре города Озерска (ул. Московская, 1).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии принимают участие ансамбли государственных учреждений культуры, самодеятельные коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений, артисты из стран Балтии.

Первый этап фестиваля, объединившего представителей проживающих в регионе национальностей, прошел в Славске в прошлые выходные.

Каждый год мероприятие проводят в разных муниципалитетах. Например, в 2017 году фестиваль принимали Черняховск и Нестеров, в 2018 году – Советск.

ИСТОЧНИК KP.RU