2019-11-02T15:00:03+03:00
Общество

У жителей Калининграда собирают письма и фотографии родственников-фронтовиков

Данные поместят в историко-мемориальный комплекс
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Жителям Калининградской области предложили увековечить память своих родных – участников Великой Отечественной войны. Как сообщается на сайте Департамента развития культуры региона, для участия в этой памятной акции нужно принести подлинники писем и фотографий фронтовиков из домашних архивов в военные комиссариаты районов и городов.

- После электронного сканирования их вернут владельцам, - уверяют организаторы. - Собранные министерством обороны РФ данные поместят в историко-мемориальный комплекс «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных сил России. Сейчас его наполняют фронтовыми «треугольниками» - письмами участников войны.

Отмечается, что крупнейший памятник с именами и портретами героев войны появится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К нему будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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