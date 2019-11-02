2019-11-02T17:44:24+03:00
Происшествия

Житель Советска пырнул ножом собутыльника

Пострадавшего, истекающего кровью, обнаружили прохожие
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Советска выпивал у приятеля дома, а когда вышел на улицу, тот запер за ним дверь. Обиженный, он попытался войти, стал требовать впустить его обратно. Завершилось все поножовщиной.

- Хозяин квартиры, услышав крики, открыл дверь и ударил потерпевшего ножом в живот, оставив истекать кровью на лестничной площадке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Окровавленного мужчину обнаружила в подъезде дома на ул. Чапаева местная жительница. Медики, прибывшие на место, расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ходе обыска, в квартире подозреваемого был обнаружен нож со следами крови пострадавшего.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью злоумышленник может сесть на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде спасли канюка, запутавшегося в колючей проволоке
У жителей Калининграда собирают письма и фотографии родственников-фронтовиков
В Озерске проходит второй этап регионального Фестиваля национальных культур
Калининградец по ночам сливал топливо с припаркованных автомобилей в Балтийске
Житель Светлого напал на прохожего и сломал ему палец
Концерт и выставка: Как в Калининграде отметят День народного единства
Каратисты из Калининграда завоевали шесть медалей всероссийского турнира
В Калининграде наградили лучших социальных предпринимателей
В Калининградской области водителей массово проверят на трезвость
В Калининграде ночью эвакуировали жильцов из горящего дома на улице Клавы Назаровой
Власти Зеленоградска намерены ограничить популяцию городских кошек
Житель Балтийска получил 9,5 года за продажу 1 грамма амфетамина
Калининградка отсудила ущерб за падение стены на ее машину
Врачи в поликлиниках Калининграда получают до 60 тысяч рублей в месяц
Уборку улиц в Калининграде планируют проводить круглосуточно
Рольбинов: Участок Приморского кольца до Янтарного можно построить за три года
Транспортные полицейские задержали 22-летнего калининградца с 7 гр. марихуаны
В обращение выпустили марку, посвященную фронтовику, который жил в Калининграде
В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли задержать похитителей дорожного знака
Бывший начальник транспортной милиции подозревается в подготовке убийства