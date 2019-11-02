Житель Советска пырнул ножом собутыльника

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-02T17:44:24+03:00

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Житель Советска выпивал у приятеля дома, а когда вышел на улицу, тот запер за ним дверь. Обиженный, он попытался войти, стал требовать впустить его обратно. Завершилось все поножовщиной.

- Хозяин квартиры, услышав крики, открыл дверь и ударил потерпевшего ножом в живот, оставив истекать кровью на лестничной площадке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Окровавленного мужчину обнаружила в подъезде дома на ул. Чапаева местная жительница. Медики, прибывшие на место, расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ходе обыска, в квартире подозреваемого был обнаружен нож со следами крови пострадавшего.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью злоумышленник может сесть на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU