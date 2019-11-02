В Калининграде спасли канюка, запутавшегося в колючей проволоке

СЕГОДНЯ 20:23 2019-11-02T20:23:57+03:00

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В поселке Долгоруково местный житель, гуляя с собакой, обнаружил раненую хищную птицу – канюк запутался крылом в колючей проволоке. Мужчина сумел сам вызволить птицу из «ловушки» и передал волонтерам, которые занимаются спасением и лечением диких животных.

Как сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное», птицу отвези в Калининград, где показали ветеринару. Тот выявил сильнейшее истощение, а крыло, хоть и имело раны, но сломано не было.

- Истощение страшное. Это набор костей и перьев! Вес птицы всего - 800 грамм, - рассказали зоозащитники. - Рваные раны на крыле шить нельзя, т.к. не хватает кожи стянуть раны. Обработали раны, сделали необходимые уколы. Нужно откармливать.

Сообщается, что птицу кормят насильно. Канюк сумел встать на лапы, а это хороший знак.

После курса лечения и реабилитации птицу можно будет отпустить в дикую природу.

ИСТОЧНИК KP.RU