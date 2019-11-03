2019-11-03T12:42:58+03:00
Политика

В соединения и воинские части Балтфлота осенью отправили более 100 новобранцев

Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба флота, всего во время осеннего призыва в части и соединения Балтийского флота прибудут свыше трех тысяч новобранцев из более чем 20 регионов страны. Кроме того, флотские ряды пополнят порядка 1000 младших специалистов, которые продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин. На сегодняшний день в соединения и воинские части уже отправлены более 100 новобранцев.

- Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие, - напоминают в пресс-службе флота. - Каждый призывник получает персональную электронную карту с биометрическими данными. Так же в военкоматах новобранцам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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