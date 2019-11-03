Экстремально низкое атмосферное давление сохранится в Калининграде еще двое суток

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-03T13:25:56+03:00

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Атмосферное давление в Калининграде упало до уровня 743 миллиметров ртутного столба и продолжит понижаться. Как сообщает портал rp5.ru, завтра днем давление снизится еще на пять пунктов, до 738 миллиметров. Затем прогнозируется плавный рост, но в норму (760 мм) до конца недели давление все равно не вернется. Это связано с тем, что наш регион находится под влиянием тыловой части очередного Атлантического циклона.

В понедельник синоптики ждут обильных осадков при температуре +12 градусов, а вот усиление ветра прогнозируется на вторник. Скорость в порывах достигнет 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU