2019-11-03T13:51:51+03:00
Общество

Калининград оказался одним из самых неблагоприятных городов для выплаты ипотеки

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Об исследовании, которое провел Райффайзенбанка, сообщает ТАСС. При составление рейтинга использовались данные банка о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам с 1 января 2018 года до начала октября 2019 года, а также данные Росстата о средней зарплате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках.

Самые благоприятные условия сложились в Уральском федеральном округе, где ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в среднем составляет 42% от зарплаты.

- Дороже всего относительно средних зарплат жилье будет стоит жителям подмосковных Химок, Сочи и Калининграда, - отмечают авторы исследования. - Москва оказалась примерно в середине рейтинга: средний ежемесячный платеж в городе - 50,6 тыс. рублей, что составляет чуть больше половины средней зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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