За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
Первое ДТП произошло на улице Невского. Как сообщили в областном Управлении ГИБДД, в 16 часов 30 минут в сторону улицы Куйбышева двигался «Ниссан» под управлением 56-летнего водителя. В районе дома 51Б автомобиль совершил наезд на 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенисонерка получила телесные повреждения.
В 17 часов 30 минут на улице Кирова «Шевроле» под управлением 53-летнего водителя совершил наезд на 24-летнего пешехода. Тот также переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU