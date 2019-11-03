За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-03T14:27:22+03:00

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Первое ДТП произошло на улице Невского. Как сообщили в областном Управлении ГИБДД, в 16 часов 30 минут в сторону улицы Куйбышева двигался «Ниссан» под управлением 56-летнего водителя. В районе дома 51Б автомобиль совершил наезд на 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенисонерка получила телесные повреждения.

В 17 часов 30 минут на улице Кирова «Шевроле» под управлением 53-летнего водителя совершил наезд на 24-летнего пешехода. Тот также переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU