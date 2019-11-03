«Балтика» впервые с августа проиграла в ФНЛ
Сегодня калининградская «Балтика» провела во Владикавказе матч 21-го тура ФНЛ, в котором встречалась с «Чайкой». Единственный мяч в игре забил в середине первого тайма полузащитник хозяев Игорь Безденежных.
Это поражение стало для «Балтики» первым в ФНЛ c августа и прервало рекордную серию, состоявшую из 14 матчей. Потеря очков привела к тому, что наша команда переместилась на 6-е место в турнирной таблице и теперь отстает от границы топ-4 на 8 очков.
Следующую игру «балтийцы» проведут в дома Калининграде в субботу, 9 ноября, против воронежского «Факела».
ИСТОЧНИК KP.RU