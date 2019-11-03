2019-11-03T22:07:23+03:00
Звезды

В Калининграде проходит «Ночь искусств»

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Сегодня Калининград присоединяется к Всероссийской акции, которая проходит под девизом «Искусство объединяет». Всего в «Ночи искусств» в этом году примут участие 26 площадок, в том числе 12 в Калининграде (музеи, театры, концертные организации, ДШИ), и 14 в других муниципалитетах области. Мероприятия акции в городских округах пройдут в период с 1 по 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для гостей подготовлена обширная программа: музейные экскурсии, масштабные концертные программы, любительские и профессиональные спектакли, виртуальные выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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