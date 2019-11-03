2019-11-03T22:19:36+03:00
Спорт

Калининградский «Локомотив» выиграл второй подряд матч Кубка России

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
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Сегодня калининградская женская команда «Локомотив» провела второй матч полуфинала Кубка России. На своей площадке во дворце спорта «Янтарный» волейболистки принимали соперниц «Заречье-Одинцово». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Локо». Эта победа стала для калининградок второй подряд – вчера с таким же счетом они обыграли «Тулицу».

В понедельник «Локомотив» проведет последнюю игру на этой стадии. В 19.00 наша команда выйдет на площадку, чтобы сразиться с «Минчанкой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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