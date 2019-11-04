Под Пионерским автомобиль сбил насмерть девушку, которая шла по обочине с коляской

СЕГОДНЯ 00:03 2019-11-04T00:17:53+03:00

Полиция разыскивает Вадима Кулика, который предположительно мог находиться за рулем. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

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ДТП произошло недалеко от въезда в Пионерский в 14 часов 20 минут. Автомобиль сбил девушку, которая шла по обочине с коляской. Молодая женщина погибла на месте. Ребенок - двухлетний мальчик - в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, установлен автомобиль, который совершил наезд на маму с ребенком. По оперативной информации за рулём мог находиться 29-летний Вадим Кулик.

«УМВД России по Калининградской области обращается ко всем, кто располагает сведениями о местонахождении Вадима Кулика. Если Вам что-либо известно, просьба сообщить информацию по телефону 8 (40155) 2-18-02, либо 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется! Мы рассчитываем на вашу помощь», - сообщает начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU