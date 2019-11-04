Под Пионерским автомобиль сбил насмерть девушку, которая шла по обочине с коляской
ДТП произошло недалеко от въезда в Пионерский в 14 часов 20 минут. Автомобиль сбил девушку, которая шла по обочине с коляской. Молодая женщина погибла на месте. Ребенок - двухлетний мальчик - в тяжелом состоянии находится в больнице.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, установлен автомобиль, который совершил наезд на маму с ребенком. По оперативной информации за рулём мог находиться 29-летний Вадим Кулик.
«УМВД России по Калининградской области обращается ко всем, кто располагает сведениями о местонахождении Вадима Кулика. Если Вам что-либо известно, просьба сообщить информацию по телефону 8 (40155) 2-18-02, либо 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется! Мы рассчитываем на вашу помощь», - сообщает начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.
ИСТОЧНИК KP.RU