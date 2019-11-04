На ремонтируемом участке ул. Киевской полностью уложили рельсы
На улице Киевской от трамвайного депо до перекрестка у «Виктории» завершились работы по укладке рельсов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Сейчас на объекте идут работы по бетонирование рельсов, выставленных ранее на порталы, регулирующие высоту, и оклеенных пористой резиной для снижения вибрации и шума.
В мэрии отметили, что уже проработаны варианты временного присоединения новых рельсов к существующим - для ремонта и обслуживания трамваев в депо, а не на конечных остановках, как сейчас. Для этого будет устроено временное дорожное покрытие, которое заменят при работах на перекрёстке.
ИСТОЧНИК KP.RU