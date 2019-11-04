В День народного единства в Калининграде изменили расписание движения поездов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-04T11:16:19+03:00

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В Калининградской области в понедельник 4 ноября пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с празднованием 4 ноября Дня народного единства. В этом году праздник выпал на понедельник, так что в расписание пригородных поездов внесли изменения.

Вечерний «студенческий» поезд Советск - Калининград назначен на понедельник 4 ноября. Сегодня также будет курсировать поезд на Советск (время отправления из Калининграда в 18:20).

Из Мамоново в Калининград поезд отправится в 16:22.

На Багратионовском направлении 4 ноября назначен поезд Калининград – Стрельня.

С 5 ноября пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по обычному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU