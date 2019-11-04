Дорогу к терминалу в Пионерском построят за 1,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-04T11:17:57+03:00

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АО «ВАД» стало единственным участником аукциона на строительство улицы районного значения от поселка Зори до Пионерского. Итоги торгов опубликованы на официальном портале госзакупок.

На строительство трехкилометровой двухполосной дороги было выделено 1 млрд 254 млн рублей.

Напомним, изначально дорогу к строящемуся терминалу в Пионерском планировали проводить через парк. Однако позже было принято решение строить дорогу через поселок Зори.

ИСТОЧНИК KP.RU