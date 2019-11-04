В Калининградской области снижается заболеваемость инсультами

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-04T11:28:20+03:00

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В последние годы в Калининградской области идет устойчивое снижение заболеваемости инсультами. Об этом сообщила и.о. главврача Областного центра медицинской профилактики и реабилитации Людмила Калинина.

По ее словам, в 2017 году этот показатель составлял 2,5 случая на 1 000 населения, в 2018 – 2,2, за 9 месяцев 2019 – 1,7 случая.

«Снижается и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Тем не менее, медики необходимо обратить более пристальное внимание на свое здоровье, своевременно проходить диспансеризацию, которая для жителей после 40 лет с этого года проводится ежегодно», - отметила Калинина.

Кстати, с сентября этого года сотрудники медицинской организации приходят в школы и рассказывают старшеклассникам о признаках инсульта, мерах первой доврачебной помощи, которые они могут оказать своему родственнику или знакомому до приезда бригады скорой медицинской помощи. За это время обучение прошли более ста школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU