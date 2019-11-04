На Ленинском проспекте в Калининграде столкнулись пять автомобилей
Изменить размер текста:
В воскресенье вечером в центре Калининграда произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на Ленинском проспекте в районе дома №18. Первыми столкнулись «Мерседес» и внедорожник. Ехавший сзади водитель БМВ попытался объехать препятствие, однако в него врезалась «Мазда», которую затем отбросило на автомобиль аварийного комиссара.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU