На Ленинском проспекте в Калининграде столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-04T12:29:23+03:00

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В воскресенье вечером в центре Калининграда произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на Ленинском проспекте в районе дома №18. Первыми столкнулись «Мерседес» и внедорожник. Ехавший сзади водитель БМВ попытался объехать препятствие, однако в него врезалась «Мазда», которую затем отбросило на автомобиль аварийного комиссара.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU