Побережье Куршской косы в районе Королевского бора очистили от мусора

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-04T12:40:07+03:00

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Экологическую акцию провели на морском побережье Куршской косы в воскресенье 3 ноября. Волонтеры сумели набрать больше десятка больших мешков мусора. Об этом сообщается в официальной группе нацпарка в «ВКонтакте».

«Вчера собирали мусор на морском побережье от Королевского бора до поселка Лесной. В основном попадались рыбацкие сети и другие принадлежности, много воздушных шаров. Набрали больше десятка больших 100-литровых мешков», - говорится в сообщении.

Подобные экологические акции с участием волонтеров проводят на Куршской косе регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU