Побережье Куршской косы в районе Королевского бора очистили от мусора
.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Экологическую акцию провели на морском побережье Куршской косы в воскресенье 3 ноября. Волонтеры сумели набрать больше десятка больших мешков мусора. Об этом сообщается в официальной группе нацпарка в «ВКонтакте».
«Вчера собирали мусор на морском побережье от Королевского бора до поселка Лесной. В основном попадались рыбацкие сети и другие принадлежности, много воздушных шаров. Набрали больше десятка больших 100-литровых мешков», - говорится в сообщении.
Подобные экологические акции с участием волонтеров проводят на Куршской косе регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU