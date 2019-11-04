2019-11-04T12:57:01+03:00
Общество

В Калининграде менеджер компании попалась на крупном мошенничестве

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде менеджер по продаже стройматериалов попалась на серии хищений денег их кассы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летняя женщина оформляла заказы и брала у клиентов оплату. Однако почти половину выручки она не вносила в кассу предприятия, рассчитывая на то, что клиенты не смогут доказать внесение полной стоимости за поставленные материалы.

«Обман вскрылся, когда директор предприятия стал обзванивать покупателей и требовать с них, как ему тогда казалось, выплат остальной части стоимости за поставленный товар. Убедившись, что клиенты заплатили полностью, он обратился в полицию с заявлением. Ущерб превысил 170 тысяч рублей».

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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