В Калининграде для съемок «Морских дьяволов» ищут актеров на роли спецназовцев
В Калининграде стартовали съемки продолжения сериала «Морские дьяволы». Создатели популярного фильма работают в регионе с 1 ноября.
По традиции активно привлекают местных жителей в массовые сцены.
Сейчас, как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», ищут «крепких, спортивных парней на роли спецназовцев, проходящих полосу препятствий».
А ближайшая киносмена запланирована на 5 ноября. На вторник организаторы съемок ищут дублера для актера, фото которого разместили в группе.
«Важно совпадение по комплекции и прическе. Рост примерно 175-180, размер одежды 54», - говорится в сообщении.
Съемочная группа сериала «Морские дьяволы» пробудет в Калининградской области около двух недель.
В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России. Первый сезон сериала вышел на экраны в 2005 году и был столь успешен, что повлек за собой появление продолжений. После паузы в семь лет проект вернулся в эфир в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU