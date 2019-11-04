2019-11-04T13:03:51+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок «Морских дьяволов» ищут актеров на роли спецназовцев

Александр КАТЕРУША
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Для этого актера из «Морских дьяволов» ищут дублера.Для этого актера из «Морских дьяволов» ищут дублера.Фото: vk.com
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В Калининграде стартовали съемки продолжения сериала «Морские дьяволы». Создатели популярного фильма работают в регионе с 1 ноября.

По традиции активно привлекают местных жителей в массовые сцены.

Сейчас, как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», ищут «крепких, спортивных парней на роли спецназовцев, проходящих полосу препятствий».

А ближайшая киносмена запланирована на 5 ноября. На вторник организаторы съемок ищут дублера для актера, фото которого разместили в группе.

«Важно совпадение по комплекции и прическе. Рост примерно 175-180, размер одежды 54», - говорится в сообщении.

Съемочная группа сериала «Морские дьяволы» пробудет в Калининградской области около двух недель.

В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России. Первый сезон сериала вышел на экраны в 2005 году и был столь успешен, что повлек за собой появление продолжений. После паузы в семь лет проект вернулся в эфир в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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