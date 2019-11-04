2019-11-04T14:05:16+03:00
Общество

Калининградцев предупреждают о кратковременных отключениях телерадиосигнала

Перерывы в трансляции возможны в период с 4 по 10 ноября
Надежда Ржевская
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Калининградский филиал РТРС предупреждает о кратковременных отключениях телерадиосигнала.

- С 4 по 10 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах, - говорится в сообщении, размещенном на сайте смотрицифру.ру.

При этом указывается, что 5 ноября с 01.00 до 05.00 будет проводиться профилактика передающего оборудования, перерывы в трансляции ощутят жители всех населенных пунктов Калининградской области.

Ранее региональное правительство сообщало, что в связи со стартом регионального вещания на 9-й кнопке (в первый мультиплекс вводят программы местного телеканала – Ред.) в регионе возобновляется работа бесплатной «горячей линии».

Как объясняют специалисты, вопросы телезрителей могут возникнуть из-за сброса прежних настроек на некоторых моделях телевизоров. Если самостоятельно провести перенастройку телеканалов не получается, обращайтесь за помощью в Калининградский филиала РТРС.

Телефоны «горячей линии»: 8-800-220-20-02 или +7 (4012) 310-517.

ИСТОЧНИК KP.RU

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