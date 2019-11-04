В Калининграде пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-04T14:48:26+03:00

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В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю Валентину Варченко, проживающую на улице Куйбышева. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград.Твори добро» в соцсетях, Валентина еще 29 октября около 9 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде глаза. Может носить очки в черной оправе. Была одета: серое пальто в белую клетку, черная вязаная шапка, черные брюки, черные ботинки. При себе имела черную сумочку.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502, 02 или по телефону волонтеров-поисковиков 8 (901) 963-50-03

ИСТОЧНИК KP.RU