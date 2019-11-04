2019-11-04T14:48:26+03:00
Общество

В Калининграде пропала 16-летняя девушка

29 октября утром она ушла из дома в неизвестном направлении
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю Валентину Варченко.В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю Валентину Варченко.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю Валентину Варченко, проживающую на улице Куйбышева. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград.Твори добро» в соцсетях, Валентина еще 29 октября около 9 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде глаза. Может носить очки в черной оправе. Была одета: серое пальто в белую клетку, черная вязаная шапка, черные брюки, черные ботинки. При себе имела черную сумочку.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502, 02 или по телефону волонтеров-поисковиков 8 (901) 963-50-03

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде четверо жителей пытались провезти по разбитому тротуару пенсионерку в инвалидном кресле
Калининградцев предупреждают о кратковременных отключениях телерадиосигнала
В Калининграде для съемок «Морских дьяволов» ищут актеров на роли спецназовцев
В Калининграде менеджер компании попалась на крупном мошенничестве
Побережье Куршской косы в районе Королевского бора очистили от мусора
Состояние ребенка, сбитого автомобилем вместе с матерью под Пионерском, врачи оценивают как тяжелое
На Ленинском проспекте в Калининграде столкнулись пять автомобилей
Алиханов рассказал Путину о проблемах с вывозом товаров, изготовленных из вторсырья
В Калининградской области снижается заболеваемость инсультами
Дорогу к терминалу в Пионерском построят за 1,2 млрд рублей
В День народного единства в Калининграде изменили расписание движения поездов
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мерседес»
На ремонтируемом участке ул. Киевской полностью уложили рельсы
Под Пионерским автомобиль сбил насмерть девушку, которая шла по обочине с коляской
Калининградский «Локомотив» выиграл второй подряд матч Кубка России
В Калининграде проходит «Ночь искусств»
В новой школе Калининграда вместо звонков включают классическую музыку
«Балтика» впервые с августа проиграла в ФНЛ
За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
На новой развязке у Васильково опрокинулась «Шкода» с пассажиркой
Калининград оказался одним из самых неблагоприятных городов для выплаты ипотеки
Экстремально низкое атмосферное давление сохранится в Калининграде еще двое суток
В соединения и воинские части Балтфлота осенью отправили более 100 новобранцев
В Калининграде спасли канюка, запутавшегося в колючей проволоке