2019-11-04T15:42:25+03:00
Общество

В Калининграде четверо жителей пытались провезти по разбитому тротуару пенсионерку в инвалидном кресле

Иван МАРКОВ
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Разбитый тротуар и инвалидная коляска на улице Карла МарксаРазбитый тротуар и инвалидная коляска на улице Карла МарксаФото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде сразу четыре человека пытались провезти по тротуару инвалидную коляску с сидящей в нем пенсионеркой. Как пишет сообщество «Дежурный по городу», фотографию разбитого тротуара с выбившимися из сил прохожими опубликовала калининградка Ольга Скрипкина.

- Тротуар на Карла Маркса, между Комсомольской и Леонова в ужасном состоянии, - заявила Скрипкина. - Четыре человека пытались провезти бабушку на коляске. Тянули, толкали, но колеса застревали в ямах. Когда же этот тротуар отремонтируют?

ИСТОЧНИК KP.RU

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