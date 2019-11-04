Пьяный калининградец устроил погром в ночном клубе

СЕГОДНЯ 18:22 2019-11-04T18:22:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился в одном из ночных клубов на улице Карла Маркса в Калининграде. Один из посетителей заведения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал вести себя несдержанно и шумно. На замечание, которое ему сделали, хулиган отреагировал неадекватно и начал ломать имущество клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

«Работники учреждения сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии», - говорится в сообщении.

Наряд вневедомственной охраны задержал 34-летнего злоумышленника на месте происшествия и передал полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU