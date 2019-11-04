2019-11-04T18:22:31+03:00
Общество

Пьяный калининградец устроил погром в ночном клубе

Мужчину задержали и передали полиции
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Инцидент случился в одном из ночных клубов на улице Карла Маркса в Калининграде. Один из посетителей заведения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал вести себя несдержанно и шумно. На замечание, которое ему сделали, хулиган отреагировал неадекватно и начал ломать имущество клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

«Работники учреждения сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии», - говорится в сообщении.

Наряд вневедомственной охраны задержал 34-летнего злоумышленника на месте происшествия и передал полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Куршской косе затопило недавно отремонтированную улицу в поселке Лесной
Ребенка, пострадавшего в ДТП под Пионерским, перевели из реанимации в нейрохирургию
В Калининграде четверо жителей пытались провезти по разбитому тротуару пенсионерку в инвалидном кресле
В Калининграде пропала 16-летняя девушка
Калининградцев предупреждают о кратковременных отключениях телерадиосигнала
В Калининграде для съемок «Морских дьяволов» ищут актеров на роли спецназовцев
В Калининграде менеджер компании попалась на крупном мошенничестве
Побережье Куршской косы в районе Королевского бора очистили от мусора
Состояние ребенка, сбитого автомобилем вместе с матерью под Пионерском, врачи оценивают как тяжелое
На Ленинском проспекте в Калининграде столкнулись пять автомобилей
Алиханов рассказал Путину о проблемах с вывозом товаров, изготовленных из вторсырья
В Калининградской области снижается заболеваемость инсультами
Дорогу к терминалу в Пионерском построят за 1,2 млрд рублей
В День народного единства в Калининграде изменили расписание движения поездов
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мерседес»
На ремонтируемом участке ул. Киевской полностью уложили рельсы
Под Пионерским автомобиль сбил насмерть девушку, которая шла по обочине с коляской
Калининградский «Локомотив» выиграл второй подряд матч Кубка России
В Калининграде проходит «Ночь искусств»
В новой школе Калининграда вместо звонков включают классическую музыку
«Балтика» впервые с августа проиграла в ФНЛ
За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
На новой развязке у Васильково опрокинулась «Шкода» с пассажиркой
Калининград оказался одним из самых неблагоприятных городов для выплаты ипотеки
Экстремально низкое атмосферное давление сохранится в Калининграде еще двое суток
В соединения и воинские части Балтфлота осенью отправили более 100 новобранцев
В Калининграде спасли канюка, запутавшегося в колючей проволоке