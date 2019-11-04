2019-11-04T18:28:58+03:00
Общество

На Куршской косе затопило недавно отремонтированную улицу в поселке Лесной

Иван МАРКОВ
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Потоп в поселке ЛеснойПотоп в поселке ЛеснойФото: Скриншот сайта
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На Куршской косе затопило проезжую часть на одной из улиц поселка Лесной. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил калининградец Владислав Журба.

- В Лесном на косе положили новый асфальт, сделали тротуары, - написал Журба. - Только ливневку делать не стали. Теперь после дождя море разливанное. Не знаю, сколько новый асфальт протянет.

Напомним, разливы воды из-за дождей случаются в Калининградской области довольно часто. Например, в сентябре и октябре прошлого года под воду ушли несколько улиц областного центра, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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