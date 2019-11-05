В Гурьевском районе сбили насмерть 83-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-05T10:19:09+03:00

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В Гурьевском районе в результате ДТП погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла вечером на автодороге «Луговое – Нивенское – Садовое – Богатово». Со стороны поселка Луговое двигался автомобиль «Ниссан» под управлением 37-летнего водителя, который допустил наезд на пешехода, двигающегося по краю проезжей части.

В результате наезда 83-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU