В Гурьевском районе сбили насмерть 83-летнюю женщину
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В Гурьевском районе в результате ДТП погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла вечером на автодороге «Луговое – Нивенское – Садовое – Богатово». Со стороны поселка Луговое двигался автомобиль «Ниссан» под управлением 37-летнего водителя, который допустил наезд на пешехода, двигающегося по краю проезжей части.
В результате наезда 83-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU