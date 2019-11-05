В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации до 11 ноября.
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск». 4. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».
5. На 4 километре автодороги «Полесск-Гвардейск-Правдинск». 6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
7. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
9. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».
ИСТОЧНИК KP.RU