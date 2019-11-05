В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-05T10:30:22+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации до 11 ноября.

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск». 4. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

5. На 4 километре автодороги «Полесск-Гвардейск-Правдинск». 6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

7. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

9. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

ИСТОЧНИК KP.RU