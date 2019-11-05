На польской границе задержали водителя из Калининграда на фуре с перебитым номером VIN

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-05T10:40:41+03:00

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На погранпереходе в Гжехотках задержали водителя из Калининграда на фуре с перебитым номером VIN на полуприцепе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Сотрудники пограничной службы обратили внимание, что в номер VIN на полуприцепе SCHMITZ поврежден. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что по документам полуприцеп изготовлен в 2005 году, однако на самом деле – в 2008 году.

В результате полуприцеп был задержан, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU