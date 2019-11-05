На польской границе задержали водителя из Калининграда на фуре с перебитым номером VIN
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
Изменить размер текста:
На погранпереходе в Гжехотках задержали водителя из Калининграда на фуре с перебитым номером VIN на полуприцепе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Сотрудники пограничной службы обратили внимание, что в номер VIN на полуприцепе SCHMITZ поврежден. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что по документам полуприцеп изготовлен в 2005 году, однако на самом деле – в 2008 году.
В результате полуприцеп был задержан, по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU