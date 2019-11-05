В Знаменске мотоциклист без прав врезался в опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-05T10:45:01+03:00

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В Гвардейском районе в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Знаменск, где 25-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения, катался на мотоцикле "Чизет", который не был зарегистрирован.

На улице Черняховского мужчина превысил скорость и на прямом участке дороге не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU