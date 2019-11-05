В Знаменске мотоциклист без прав врезался в опору ЛЭП
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гвардейском районе в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в поселке Знаменск, где 25-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения, катался на мотоцикле "Чизет", который не был зарегистрирован.
На улице Черняховского мужчина превысил скорость и на прямом участке дороге не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU