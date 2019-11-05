В районе аэродрома «Девау» в Калининграде обнаружили 12 снарядов времен ВОВ
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В понедельник в Калининграде было обнаружено 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Утром на ул. Ключевой, 42 и на ул. Пригородной, 4 (аэродром «Девау») было обнаружено 12 артиллерийских снарядов и 1 противотанковая мина. В тот же день военные саперы вывезли боеприпасы для уничтожения.
Также в понедельник артиллерийский снаряд был обнаружен в на 4-ом километре Люблинского шоссе, западнее от Чкаловского поворота, у остановочного пункта «Озеро». Вывезти снаряд планируется сегодня
ИСТОЧНИК KP.RU