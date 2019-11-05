В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-05T10:54:16+03:00

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Во вторник, 5 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах и в двух СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на ул. Марш. Борзова 93а, 93б, 93в, 95 (д/сад № 122), 103, 103а, 103б, ул. Каштановая аллея 145 (перинатальный центр), 147 (школа № 50), 157, ул. Олимпийская 10-16, 20-24.

До 17 часов свет отключен на Советском пр. 285, на ул. Лукашова, ул. Габайдулина 58, в СНТ «Космос-2» и в СНТ «40 лет Победы».

До 18 часов приостановлена подача электроэнергии на ул. Каштановая аллея 147 (школа № 50), 151-155, ул. Марш. Борзова 93а, 93б, 93в, 95 (д/сад № 122), 97-99, 103, 103а, 103б, 105а, ул. Мусоргского 10, 15 (поликлиника № 7), 17-19, пер. Желябова 11-13, 17, 19а, 19б, 21, 25 (горбольница № 3), 25а (ВНС), 27.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Киевской 68, 91 и ул. Восточной 1а, 4-12. До 17 часов вода отключена в Ленинградском районе на ул. Верхние поля 1-11, 12а.

До 18 часов водоснабжение приостановлено в Центральном районе на ул. Мусоргского 15 (поликлиника № 7), 17 и в пер. Желябова 25 (горбольница № 3).

ИСТОЧНИК KP.RU