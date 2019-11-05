На Южном обходе Калининграда сбили насмерть сидящего на дороге мужчину

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-05T11:32:54+03:00

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В понедельник в Калининграде на Южном обходе сбили насмерть пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В 19:30 водитель КИА, который двигался в сторону ул. Аллея Смелых, сбил мужчину, который сидел на проезжей части.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU