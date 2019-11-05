На Южном обходе Калининграда сбили насмерть сидящего на дороге мужчину
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В понедельник в Калининграде на Южном обходе сбили насмерть пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В 19:30 водитель КИА, который двигался в сторону ул. Аллея Смелых, сбил мужчину, который сидел на проезжей части.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU