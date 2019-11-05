2019-11-05T11:52:26+03:00
Общество

Калининград занял 52-е место в России по доступности дизельного топлива

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградская область заняла 52-е место среди регионов РФ по доступности дизельного топлива. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

Составленный по данным Росстата рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату.

По данным исследования, на среднемесячную зарплату в регионе можно купить 607 литров солярки. Цена дизельного топлива в октябре была 47,92 руб.

Наиболее доступное дизельное топливо в России— в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,5 тысячи литров дизельного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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