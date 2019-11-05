2019-11-05T12:21:16+03:00
Спорт

Борец из Калининграда выиграл чемпионат Европы среди глухих

Соревнования прошли Беларуси
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Гомель принял 7-й чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов с нарушением слуха, собрав 250 участников. В составе сурдлимпийской сборной России по вольной борьбе выступил чемпион России 2019 года Алексей Шемаров из Калининграда.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Алексей провел четыре поединка, победив в каждом. Позади остались представители Греции, Беларуси, Турции и Украины.

Алексей Шемаров – чемпион мира по вольной борьбе 2011 года среди здоровых людей. Затем было серебро первых Европейских игр в Баку-2015 и завершение карьеры. В 2019 году спортсмен возобновил карьеру уже в адаптивном спорте.

В минспорта отметили, что ни среди здоровых, ни среди глухих и слабослышащих калининградских борцов чемпионов Европы по взрослой вольной борьбе еще не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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