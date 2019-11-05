2019-11-05T12:07:24+03:00
Общество

В Калининградской области 9 главврачей и 10 чиновников минздрава попались на сокрытии доходов

Нарушители «забывали» декларировать свою недвижимость, транспорт и банковские счета
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области девять главных врачей больниц и 10 чиновников минздрава попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Врачи и чиновники предоставили недостоверные данные о своих доходах и имуществе, а также о доходах членов своих семей. «Забывали», как правило, декларировать свою недвижимость, транспорт и банковские счета.

Так, один из чиновников Минздрава не предоставил сведения о доходах по предыдущему месту работы в размере 540 тысяч рублей, другой – забыл про доход супруги в размере 605 тысяч рублей. Еще один чиновник забыл, что получил 440 тысяч рублей от продажи машин.

В результате проверки 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде выговоров и замечаний, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура: В Калининградской области в два раза выросла младенческая смертность
Калининградец пытался доставить в колонию крупную партию марихуаны
В Гвардейске на стене дома нарисовали портрет снайпера Розы Шаниной
Калининградскую область прикроет с воздуха "эскадрилья" дронов
Борец из Калининграда выиграл чемпионат Европы среди глухих
Калининград занял 52-е место в России по доступности дизельного топлива
На Южном обходе Калининграда сбили насмерть сидящего на дороге мужчину
Минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в ноябре
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник не будет света и воды
В районе аэродрома «Девау» в Калининграде обнаружили 12 снарядов времен ВОВ
В Знаменске мотоциклист без прав врезался в опору ЛЭП
На польской границе задержали водителя из Калининграда на фуре с перебитым номером VIN
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
В Советске под колеса «Рено» попал 7-летний мальчик
В Гурьевском районе сбили насмерть 83-летнюю женщину
На Куршской косе затопило недавно отремонтированную улицу в поселке Лесной
Пьяный калининградец устроил погром в ночном клубе
Ребенка, пострадавшего в ДТП под Пионерским, перевели из реанимации в нейрохирургию
В Калининграде четверо жителей пытались провезти по разбитому тротуару пенсионерку в инвалидном кресле
В Калининграде пропала 16-летняя девушка
Калининградцев предупреждают о кратковременных отключениях телерадиосигнала
В Калининграде для съемок «Морских дьяволов» ищут актеров на роли спецназовцев
В Калининграде менеджер компании попалась на крупном мошенничестве