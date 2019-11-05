В Калининградской области 9 главврачей и 10 чиновников минздрава попались на сокрытии доходов

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-05T12:07:24+03:00

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В Калининградской области девять главных врачей больниц и 10 чиновников минздрава попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Врачи и чиновники предоставили недостоверные данные о своих доходах и имуществе, а также о доходах членов своих семей. «Забывали», как правило, декларировать свою недвижимость, транспорт и банковские счета.

Так, один из чиновников Минздрава не предоставил сведения о доходах по предыдущему месту работы в размере 540 тысяч рублей, другой – забыл про доход супруги в размере 605 тысяч рублей. Еще один чиновник забыл, что получил 440 тысяч рублей от продажи машин.

В результате проверки 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде выговоров и замечаний, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU