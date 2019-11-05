Калининградскую область прикроет с воздуха "эскадрилья" дронов
Береговые войска Балтфлота получили на вооружение отряд беспилотных летательных аппаратов "Форпост". Через некоторое время группировка должна пополниться дронами других, более современных модификаций - "Орион" и "Корсар".
Как сообщили "Известия", главной задачей для беспилотников станет патрулирование побережья и акватории Балтийского моря. В случае же военного конфликта дроны будут искать морские и наземные цели, наводить на них ударные самолеты, артиллерию и береговые ракетные комплексы.
Как отмечается, дроны имеют вес 450 килограммов и могут непрерывно находиться в воздухе до 17 часов. Беспилотники способны подниматься на высоту до 5 тысяч метров. Сменяя друг друга, дроны будут патрулировать заданный район круглосуточно. При этом работа беспилотников будет проходить при любой погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU