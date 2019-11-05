СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-05T12:26:54+03:00

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В Гвардейске на стене дома нарисовали портрет снайпера Розы Шаниной. Презентация портрета одной из первых женщин-снайперов, удостоенных ордена Славы, состоялась в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Граффити, изображающее советскую девушку, нарисовал на стене одного из домов Гвардейска московский художник Глеб Михайлов. Это один из семи портретов участников войн и легендарных командиров, которые появились в различных муниципалитетах региона в рамках патриотического стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо».

«Роза Шанина – советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 3-го Белорусского фронта. Она была известна способностью вести точную стрельбу по движущимся целям дуплетом – двумя идущими друг за другом выстрелами. Девушка погибла в январе 1945 году под поселком Рихау (сейчас посёлок Тельманово). Ей было 20 лет. Мемориальная плита в честь Розы Шаниной установлена на аллее Бровкова в посёлке Знаменске Гвардейского округа», – рассказали общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU