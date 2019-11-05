2019-11-05T12:46:02+03:00
Общество

Калининградец пытался доставить в колонию крупную партию марихуаны

Виктор Сергеев
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В Калининграде сотрудники колонии №9 на ул. Красной предотвратили доставку в исправительное учреждение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Мужчину, который намеревался перекинуть наркотики через забор, задержали около колонии. В ходе личного досмотра у него обнаружили сверток, в котором находилось 67,48 гр. марихуаны.

Задержанного доставили в отделение полиции, ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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