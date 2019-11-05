2019-11-05T13:03:09+03:00
Общество

Прокуратура: В Калининградской области в два раза выросла младенческая смертность

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области наблюдается рост младенческой смертности: с 16 случаев в 2018 году до 34 случаев в этом году. Поэтому в областной прокуратуре решили проверить исполнение законодательства о профилактике смертности детей первого года жизни, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в регионе создана областная комиссия по анализу причин перинатальной, младенческой, детской, материнской смертности. Однако прокуратура выявила нарушения в работе областной комиссии. В частности, не был обеспечен достаточный оперативный мониторинг и анализ причин случаев смертности.

«По результатам проверки в адрес министра здравоохранения области внесено представление о нарушениях федерального законодательства, которое находится на рассмотрении», - заявили в пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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