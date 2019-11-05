2019-11-05T13:24:19+03:00
Происшествия

Полиция: Водитель, сбивший женщину с ребенком в Пионерском, был лишен прав

Сейчас водитель помещен в ИВС, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На водителя, сбившего в Пионерском женщину с ребенком, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, трагедия произошла 3 ноября в 14:29 на въезде в Пионерский. Автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее 2-летнего сына в коляске, после чего водитель скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо автомобилисты вытащили из канавы, куда отлетела коляска, пострадавшего мальчика и доставили его в больницу. Мать ребёнка, к сожалению, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

После ДТП полиция объявила в розыск 28-летнего Вадима Кулика, которого заподозрили на наезде. Спустя сутки его задержали. Полицейские установили, что он управлял машиной, несмотря на лишение прав.

На него завели уголовное дело по п. "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас водитель помещен в ИВС, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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