На трассе Калининград-Нестеров перевернулся микроавтобус

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-05T13:33:40+03:00

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Во вторник утром на федеральной трассе в результате ДТП перевернулся микроавтобус. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в районе поворота на поселок Сокольники 29-летняя водитель «Фольксвагена» неверно выбрала дистанцию и «догнала» микроавтобус «Мерседес».

В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на проезжую часть дороги. За медицинской помощью с места ДТП участники не обращались, отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU