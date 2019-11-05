На трассе Калининград-Нестеров перевернулся микроавтобус
.Фото: Госавтоинспекция
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Во вторник утром на федеральной трассе в результате ДТП перевернулся микроавтобус. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, в районе поворота на поселок Сокольники 29-летняя водитель «Фольксвагена» неверно выбрала дистанцию и «догнала» микроавтобус «Мерседес».
В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на проезжую часть дороги. За медицинской помощью с места ДТП участники не обращались, отметили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU