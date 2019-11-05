2019-11-05T13:40:53+03:00
Общество

Калининградца задержали за поджог автомобиля в Светлом

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом полицейские раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Советской. Злоумышленник облил лобовое стекло автомобиля бензином, после чего поджег его и скрылся.

Прибывшие на место полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. Пироман оставил на пластиковой бутылке, которую обнаружили неподалеку, отпечатки пальцев. Задержали 27-летнего жителя Калининграда в областном центре.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают мотив преступления. На задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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