Калининградца задержали за поджог автомобиля в Светлом
В Светлом полицейские раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Советской. Злоумышленник облил лобовое стекло автомобиля бензином, после чего поджег его и скрылся.
Прибывшие на место полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. Пироман оставил на пластиковой бутылке, которую обнаружили неподалеку, отпечатки пальцев. Задержали 27-летнего жителя Калининграда в областном центре.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают мотив преступления. На задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU