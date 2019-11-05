2019-11-05T14:52:28+03:00
Общество

День народного единства свыше 32 тысяч калининградцев провели за пределами области

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Со 2 по 4 ноября через таможенные посты на российско-польской и российско-литовской границе за пределы Калининградской области выехало 32 238 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Всего на выезд из области проследовали 9871 легковой автомобиль и 821 грузовик, 153 автобуса.

На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 7383 легковых и 996 грузовых автомобилей, 124 автобуса, 20 796 человек.

«Больше всего граждан (15503 человека) и легковых транспортных средств (5440 автомобилей) в проследовало в обе стороны через таможенный пост МАПП Мамоново-II», - отметили в пресс-службе таможни.

В ведомстве добавили, что за три выходных и праздничных дня с 3 по 5 ноября 2018 года через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовало 11183 легковых автомобилей и 847 грузовых транспортных средств, 150 автобусов и 30641 физическое лицо. На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 9542 легковых и 966 грузовой автомобиль, 128 автобусов, 24327 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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