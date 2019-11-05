Корпус-шар Музея Мирового океана застеклили на 50 процентов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-05T15:19:18+03:00

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В Калининграде продолжаются работы по остеклению корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана. Здание-шар, наконец, обретает облик, задуманный проектировщиками.

- Здание остеклили приблизительно на 50 процентов. Все сходится, формируется рисунок стекла, - рассказала «Комсомолке» Юлия Осинцева, начальник отдела капительного строительства Музея Мирового океана.

Отметим, ранее с корпуса-шара сняли все установленные стекла, которые были смонтированы неправильно.

Сетка-основание под стекла была собрана с ошибками. И даже расхождение в миллиметрах было недопустимо.

В музее отметили, что стекла не менялись и сейчас используются те же, что устанавливали первый раз. Сами стеклянные панели при демонтаже не пострадали.

Полностью завершить остекление необычного здания на набережной Преголи подрядчик планирует летом 2020 года. К декабрю 2020 стартует начальный этап экспозиции, то есть в установленные витрины начнут размещать экспонаты.

ИСТОЧНИК KP.RU